L'Australia vieta l'ingresso ai turisti iraniani con visti validi per 6 mesi

ROMA, 26 MAR - Ai turisti iraniani in possesso di visti validi sarà vietato l'ingresso in Australia per i prossimi sei mesi, a causa dei timori che possano non essere in grado o che sia improbabile che riescano a tornare in patria una volta scaduto il visto. Lo riporta la Bbc citando il ministro degli Interni Tony Burke. Il provvedimento, che entrerà in vigore giovedì, interesserà circa 6.800 titolari di visto iraniano anche se sono previste alcune eccezioni, tra cui quelle per i coniugi e i figli di cittadini australiani. Alcuni parlamentari e attivisti per i diritti dei rifugiati - sottolinea il media britannico - hanno definito la decisione un "fallimento morale" e hanno avvertito che crea un "pericoloso precedente".