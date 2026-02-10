L'Australia mette in guardia Roblox sui timori di adescamento di minori

ROMA, 10 FEB - Il Ministro delle Comunicazioni australiano Anika Wells ha scritto al colosso dei videogiochi Roblox chiedendo un incontro urgente in merito alle segnalazioni di sfruttamento minorile sulla piattaforma, secondo Afp. Circa 100 milioni di persone usano Roblox quotidianamente e i minori di 13 anni rappresentano il 40% degli utenti, stando ai dati forniti dall'azienda su una rilevazione del 2024. Wells ha scritto ai responsabili di Roblox esortandoli a incontrarla e a spiegare quali misure adotteranno per garantire la sicurezza dei bambini. "Molti di voi, credo, come me, sono probabilmente disgustati dal fatto che bambini di appena quattro o cinque anni assistano a violenza esplicita e gratuita su questa piattaforma", ha dichiarato all'emittente nazionale ABC. Wells ha chiesto all'autorità di regolamentazione australiana di Internet, l'eSafety Commissioner, di valutare l'adozione di "misure urgenti" nei confronti dell'azienda. Roblox, come Discord, WhatsApp e Lego Play è tra le piattaforme esenti dal divieto per i minori di 16 anni di iscriversi. Il divieto vale per social media come Facebook, Instagram e TikTok.