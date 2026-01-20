Giornale di Brescia
L'Aula della Camera ricorda Valentino, "un genio creativo"

ROMA, 20 GEN - E' in corso nell'Aula della Camera il ricordo di Valentino. Il primo ad intervenire è stato Fabio Pietrella (FdI) che ha ricordato Valentino come "uno dei più grandi ambasciatori del genio creativo italiano nel mondo, un protagonista assoluto della nostra storia culturale ed economica". Ogni gruppo ha a disposizione due minuti per intervenire.

