L'atto finale di Nova, oggi l'esito del voto sul nuovo M5s

ROMA, 24 NOV - Con il panel sull'Autonomia e sulle riforme, intitolato 'Una e indivisibile', comincia il secondo e ultimo giorno di 'Nova', la kermesse che chiude l'Assemblea Costituente del M5s. Sul palco Roberto Fico, del comitato di garanzia del Movimento, e la senatrice Alessandra Maiorino. Sala principale gremita e fila all'ingresso anche oggi. Tra gli ospiti previsti nel programma della giornata, lo storico Tomaso Montanari e l'economista Jeffrey Sachs. Attesa per il collegamento video con Sahra Wagenknecht, leader del partito tedesco Bsw . A seguire, l'intervista alla governatrice Alessandra Todde. In chiusura, l'intervento del presidente Giuseppe Conte, che comunicherà l'esito delle votazioni degli iscritti sui quesiti che potrebbero apportare modifiche sostanziali allo Statuto del Movimento. Tra questi, quello che potrebbe diminuire i poteri o cancellare il ruolo del garante. Poi, i quesiti che riguardano l'estensione del limite dei due mandati e le regole per modificare nome e simbolo del M5s. Tra i quesiti non statutari, quelli che riguardano il posizionamento politico dei 5s e le alleanze.