Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'attentatore di Bondi Beach si risveglia dal coma

AA

ROMA, 16 DIC - L'attentatore di Bondi Beach, Naveed Akram, si è risvegliato dal coma. Lo ha confermato la polizia citata dal Sydney Morning Herald. Il 24enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche domenica sera dopo essere stato colpito dalla polizia. Suo padre, il cinquantenne Said Akram, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da un detective eroe intervenuto durante l'attacco, in cui i due hanno ucciso 15 persone. La polizia aveva precedentemente affermato che Naveed sarebbe stato incriminato una volta ripreso conoscenza. Non è chiaro in quali condizioni si trovi o quando potrebbe essere incriminato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario