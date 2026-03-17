L'attentato dell'82 alla Sinagoga di Roma, in cinque rischiano processo
AA
ROMA, 17 MAR - "La Procura della Repubblica di Roma, al termine di complesse attività, ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell'attentato con finalità terroristiche perpetrato il 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma, che causò la morte di Stefano Gaj Taché di appena due anni e il ferimento di 40 fedeli di religione ebraica". Lo annuncia la Procura in una nota.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti