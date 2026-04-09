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Latitanti dopo un omicidio del 1999, fratelli arrestati tra la Spezia e Lunigiana

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LA SPEZIA, 09 APR - Arrestati dalla Polizia tra la Spezia e Lunigiana due fratelli di origine albanese ricercati a livello internazionale per un omicidio premeditato commesso nel 1999 in Albania. I due uomini erano stati condannati in patria alla pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione per l'uccisione di un connazionale al culmine di una faida familiare e risultavano latitanti dal momento della sentenza. Oggi si trovano nelle carceri della Spezia e Genova a seguito di un'operazione di cattura condotta dalle squadre mobili di Massa Carrara e La Spezia e coordinate dagli investigatori del Servizio centrale operativo , del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e del Sisco Liguria. Le indagini, condotte insieme ai colleghi albanesi, hanno permesso di ricostruire la lunga latitanza dei due fratelli, fuggiti subito dopo la condanna e stabilitisi in Italia sotto falsa identità. Sono stati localizzati tramite l'analisi delle impronte digitali, delle immagini e dei controlli di polizia effettuati negli anni sui due latitanti, perfettamente integrati nel tessuto sociale ed economico locale. Stabilitisi tra la Lunigiana e lo Spezzino insieme alle rispettive famiglie, erano diventati imprenditori edili. Sono stati trovati in possesso di documenti albanesi falsi, propedeutici all'ottenimento del relativo permesso di soggiorno sul territorio nazionale, fatti per i quali sono stati deferiti, uno in stato di arresto, alla Procura della Spezia. Sono ora in attesa dell'avvio della procedura di estradizione verso l'Albania.

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