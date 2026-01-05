Latitante rientra dalla Germania convinto al telefono dai carabinieri

PORDENONE, 05 GEN - È rientrato dalla Germania dopo essere stato convinto telefonicamente dai carabinieri. Si tratta di un latitante albanese, di 26 anni, domiciliato a Morsano al Tagliamento (Pordenone), nei cui confronti il Tribunale di Vercelli aveva emesso un'ordinanza cautelare in carcere. Il giovane si era reso irreperibile in Italia, ma un'attività d'indagine dei militari della stazione di Cordovado ha consentito di localizzarlo all'estero e di persuaderlo a tornare in Italia e a presentarsi spontaneamente in caserma. L'arresto è stato eseguito dopo l'emissione di un decreto di cumulo pena che unisce condanne per fatti commessi in Friuli Venezia Giulia e in Piemonte. Il primo episodio risale al 2017, quando il giovane, appena maggiorenne, durante una festa estiva di paese, a Pasiano di Pordenone, rapinò un coetaneo sottraendogli la somma di cinque euro. Un importo esiguo, ma sufficiente a configurare il reato. Più consistente la seconda vicenda, avvenuta nel 2022 nel Vercellese: all'epoca 23enne, B.A. truffò un cittadino italiano per 500 euro, simulando la vendita di un motociclo tramite un sito internet. Dopo il rientro in Italia e l'esecuzione del provvedimento, il 26enne è stato condotto nella casa circondariale di Pordenone, dove dovrà scontare una pena complessiva di due anni di reclusione.