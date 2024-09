Lascia il figlio di pochi mesi sull'auto, 29enne denunciata

PAVIA, 03 SET - Una donna di 29 anni, di origini cubane e residente a Bereguardo (Pavia), è stata denunciata per abbandono di minori per aver lasciato il proprio bimbo, di pochi mesi, da solo sulla sua auto. Il fatto è avvenuto a Vigevano (Pavia), in una zona vicino all'ospedale. Ad accorgersi della presenza del bambino, sistemato su un seggiolino sul sedile anteriore dalla parte del passeggero, è stata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti sono subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco. Il piccolo, sottoposto a controlli medici, era in buone condizioni. Per la madre è scattata la denuncia. L'assessore alla polizia locale di Vigevano, Nicola Scardillo, ha ringraziato gli agenti per aver "gestito con prontezza una vicenda delicata".