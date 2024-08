Lascia figlia in auto al sole per fare acquisti, denunciata

FOLIGNO (PERUGIA), 11 AGO - Ha lasciato la figlia di cinque anni da sola in auto, parcheggiata al sole, per recarsi a fare acquisti in un negozio di Foligno, una quarantottenne del posto che è stata denunciata a piede libero per abbandono di minore dai carabinieri della sezione radiomobile di Foligno. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna, madre di due bambini, ha chiuso a chiave la vettura prima di entrare nell'esercizio commerciale. I militari sono stata allertati da alcuni passanti per la presenza della bambina. Si sono quindi avvicinati al veicolo ed hanno trovato la piccola che dormiva seduta sul seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza allacciata. Nel tentativo di svegliarla hanno prima bussato al finestrino e poi agitatato con forza la vettura. La piccola svegliatasi è quindi riuscita ad aprire la portiera posteriore ed immediatamente soccorsa è apparsa - riferisce l'Arma - accaldata e frastornata a causa delle elevate temperature, essendo stato lasciato il veicolo al sole (anche nella città umbra il caldo è particolarmente intenso in questi giorni). E' stata idratata con una bottiglia di acqua e zuccheri in attesa dell'arrivo della madre, rintracciata dopo circa venti muniti grazie anche all'annuncio audio fatto dal personale del centro commerciale. Gli accertamenti dei carabinieri e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere installata nell'area, hanno permesso di ricostruire "in modo dettagliato" la dinamica dei fatti.