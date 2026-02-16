Larijani, 'l'Aiea potrà ispezionare i nostri siti nucleari'

TEHERAN, 16 FEB - il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana, Ali Larijani ha annunciato che "per dimostrare che l'Iran non è alla ricerca di armi nucleari, consentiremo all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di ispezionare i nostri siti nucleari, anche quelli situati nel sottosuolo e sulle montagne". Lo ha dichiarato "Le ispezioni possono essere condotte mensilmente o addirittura quotidianamente, in modo che gli ispettori possano identificare qualsiasi attività sospetta", ha aggiunto.