L'argento per la prima volta sopra i 75 dollari all'oncia

(ANSA-AFP) - TOKYO, 26 DIC - L'argento ha superato per la prima volta i 75 dollari l'oncia, con i metalli preziosi e industriali che hanno raggiunto massimi senza precedenti a fine anno, spinti dall'incertezza economica e geopolitica. L'argento ha raggiunto un picco di 75,1515 dollari l'oncia. Anche l'oro ha toccato un massimo storico di 4.531,04 dollari l'oncia. (ANSA-AFP).