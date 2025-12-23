L'Argentina candida ufficialmente Rafael Grossi alla guida dell'Onu

BUENOS AIRES, 23 DIC - Il governo argentino ha presentato formalmente la candidatura di Rafael Grossi a segretario generale delle Nazioni Unite e ha avviato il processo per ottenere i voti necessari a renderlo il primo argentino nella storia a ricoprire tale incarico. L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri, Pablo Quirno, durante una cerimonia a Palazzo San Martín, sede del ministero degli Esteri. Secondo Quirno, la scelta di Grossi - attualmente direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) - "non è casuale, ma nasce da una profonda riflessione sui momenti critici che il sistema multilaterale sta attraversando e sul tipo di leadership di cui ha bisogno oggi".