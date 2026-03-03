L'appello della Roccella: 'Votate, votiamo ad ogni occasione, al referendum'

ROMA, 03 MAR - "E allora lasciatemi concludere con un appello. Votate, votiamo ad ogni occasione, facciamolo per noi, per il nostro futuro e anche per le donne che sono venute prima di noi e che hanno aperto la strada che noi stiamo ancora percorrendo. Votiamo a ogni elezione, ad ogni scadenza, alle politiche, alle amministrative, ai referendum". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella aprendo l'incontro "1946-2026 Voto alle donne. La democrazia Italiana compie ottant'anni" in corso a Roma. "Votate, votiamo secondo le nostre opinioni, le nostre idee che possono essere le più diverse, ma portiamo comunque il contributo della nostra presenza". Roccella ha infine citato un artista come Giorgio Gaber che diceva "libertà è partecipazione".