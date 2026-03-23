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Landini, 'nuova Primavera per il Paese, festeggiamo in piazza'

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ROMA, 23 MAR - "Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata, non va stravolta, ma va applicata. E' un messaggio di unità. Visto questo bellissimo risultato, questa bellissima giornata, noi pensiamo che sia anche utile dire a tutti quelli che vogliono festeggiare con noi che verso le 18-18.30 possiamo ritrovarci a piazza Barberini. E' cominciata una nuova primavera nel nostro Paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal Comitato società civile per il no al referendum riunito al Centro congressi Frentani a Roma, sottolineando "la grandissima partecipazione al voto" e "la difesa dell'autonomia e dell'indipendeza della magistratura".

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