Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lancio di sassi contro un treno nel Cremonese, arrestato un 14enne

AA

CREMONA, 19 FEB - Un 14enne è stato arrestato dai carabinieri per aver lanciato sassi contro un treno vicino alla stazione di Soresina, in provincia di Cremona. I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso, intorno alle 16. Diverse segnalazioni al 112, arrivate sia da viaggiatori del regionale sia da persone che si trovavano nello scalo ferroviario, hanno allertato i militari. I militari hanno individuato e fermato il 14enne che ha assunto "un atteggiamento oltraggioso", minacciando e spintonando gli investigatori nel tentativo di opporsi al controllo. Durante la perquisizione personale gli è stato trovato e sequestrato un cutter. Accompagnato in una comunità nella provincia di Brescia, in attesa dell'udienza di convalida, il ragazzino deve rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CREMONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario