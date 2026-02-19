Lancio di sassi contro un treno nel Cremonese, arrestato un 14enne

CREMONA, 19 FEB - Un 14enne è stato arrestato dai carabinieri per aver lanciato sassi contro un treno vicino alla stazione di Soresina, in provincia di Cremona. I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso, intorno alle 16. Diverse segnalazioni al 112, arrivate sia da viaggiatori del regionale sia da persone che si trovavano nello scalo ferroviario, hanno allertato i militari. I militari hanno individuato e fermato il 14enne che ha assunto "un atteggiamento oltraggioso", minacciando e spintonando gli investigatori nel tentativo di opporsi al controllo. Durante la perquisizione personale gli è stato trovato e sequestrato un cutter. Accompagnato in una comunità nella provincia di Brescia, in attesa dell'udienza di convalida, il ragazzino deve rispondere di attentato alla sicurezza dei trasporti, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.