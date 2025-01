Lancio di oggetti e botti contro i vigili del fuoco a Capodanno

MILANO, 03 GEN - Sono stati 'attaccati' da una cinquantina di ragazzi con petardi, fuochi d'artificio e oggetti, inclusa una batteria esausta di un'auto che ha danneggiato il vetro lato guida di un autopompa: è accaduto la notte di Capodanno poco prima di mezzanotte ai vigili del fuoco di Abbiategrasso, nel Milanese, che erano intervenuti in via Vivaldi per un focolaio di incendio di alcune masserizie che lambiva l'impianto del gas di una casa popolare. Quando i vigili sono arrivati è iniziato il lancio di oggetti e fuochi d'artificio, ripreso in un video postato da Welcome to favelas. I pompieri hanno provato a difendersi con un getto d'acqua e si sono allontanati e sono poi tornati scortati dalle forze dell'ordine per terminare l'intervento. Il capo distaccamento di Abbiategrasso dei vigili del fuoco ha poi formalizzato la denuncia ai carabinieri della cittadina del Milanese. Le immagini hanno innescato una serie di critiche politiche a partire da quelle del deputato leghista Fabrizio Cecchetti che ha parlato di "guerriglia urbana" e chiesto "tolleranza zero". "Un atto vile e inaccettabile - ha commentato - che offende chi rischia la vita ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti. Esprimo la mia massima vicinanza e solidarietà ai Vigili del Fuoco coinvolti: veri eroi del nostro Paese che meritano rispetto e tutela".