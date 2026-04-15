L'Anci a Pichetto 'forte preoccupazione per i costi dell'energia'

ROMA, 15 APR - "I Comuni sono il termometro dei territori, vedono prima di altri le difficoltà delle famiglie, delle comunità e del tessuto sociale ed economico locale. C'è una preoccupazione forte non solo per il caro energie, ma per le ricadute sociali che questa congiuntura sta già producendo e che rischiano di aggravarsi nei prossimi mesi. Per questo chiediamo che, accanto alla gestione dell'emergenza, si lavori subito a misure strutturali capaci di dare risposte stabili e di medio periodo". Così Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto e Tommaso Ferrari, assessore del Comune di Verona e componente del Consiglio nazionale Anci, nell'incontro svoltosi ieri sera con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sul tema degli effetti economici e sociali della crisi energetica sui Comuni e delle misure da mettere in campo.