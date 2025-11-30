Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'L'amore per la birra deriva dai primati di 50 mln di anni fa'

AA

WASHINGTON, 30 NOV - La passione di alcuni essere umani per l'alcol potrebbe essere stata ereditata dai nostri antenati. Non gli antichi Greci ma i nostri progenitori di 50 milioni di anni fa, quando i primati iniziarono a cercare frutta fermentata che contenesse naturalmente etanolo. Lo rivela una ricerca dell'università di Dartmouth, in New Hampshire, riportata dal Wall Street Journal. L'etanolo, infatti, era preziosissimo all'epoca, una vera e proprio miniera d'oro nutrizionale: carboidrati vegetali e tante calorie. Lo studio ha esaminato gli enzimi dei primati ancestrali e ha scoperto che circa 10 milioni di anni fa, una mutazione dell'enzima digestivo ha permesso alle scimmie antropomorfe africane, tra cui gli antenati degli esseri umani gorilla e scimpanzé, di metabolizzare l'alcol 40 volte più efficientemente rispetto ad altri primati. Quando gli uomini iniziarono a coltivare i campi, si sostiene nella ricerca, "il motivo era far crescere i cereali per fare la birra, non il pane. Quindi il nostro cervello è programmato per apprezzarla". Lo studio ha calcolato anche che gli scimpanzé in Costa d'Avorio e e Uganda consumano l'equivalente di 1,4-1,5 drink al giorno. Non solo, gli scienziati hanno scoperto che i primati amavano mangiare la frutta in gruppo dopo averla a terra, una pratica che è stata paragonata al nostro banchetto o una serata al pub.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario