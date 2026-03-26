L'ambasciatore Usa avverte Gb, 'non cancellate la visita di re Carlo'

LONDRA, 26 MAR - L'ambasciatore statunitense nel Regno Unito, Warren Stephens, ha affermato che sarebbe un "grave errore" annullare la visita di Stato di re Carlo III negli Usa, prevista per il prossimo mese, a fronte delle recenti tensioni tra il presidente Donald Trump e il premier Keir Starmer sulla guerra contro l'Iran. La dichiarazione del diplomatico è arrivata a margine di un suo discorso alla Camera di Commercio britannica a Londra. Stephens ha inoltre definito come "indistruttibile" la 'special relationship' che lega i due Paesi, commentando le voci di stampa su un ipotetico rinvio della visita, non confermato da fonti ufficiali. Praticamente in contemporanea, Trump da Washington è tornato a criticare duramente Starmer, dicendo che è stata tardiva la sua disponibilità a mettere a disposizione navi per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, fino a bollare come "giocattoli" le portaerei britanniche, vista la loro indisponibilità attuale per uno schieramento in una missione. Ma allo stesso tempo The Donald si è detto convinto che la visita di re Carlo andrà avanti come previsto, sottolineano i media del Regno. "È un mio amico, è un vero gentiluomo", ha detto Trump a proposito del sovrano. La data della visita oltreoceano di Carlo III e della regina Camilla non è stata ancora fissata ma si attende per il mese prossimo, nell'ambito delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza Usa.