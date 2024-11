L'alluvione spazza via il ristorante dello chef Quique Dacosta

ROMA, 02 NOV - L'alluvione porta via El Poblet, ristorante due stelle Michelin dello chef pluristellato Enrique, più noto come Quique, Dacosta che ha ottenuto anche le tre stelle Michelin al Denìa. Il superchef spagnolo aveva aperto questo secondo locale all'interno del Parco naturale di Albufera, un'ampia area lacustre dove i Valenciani usavano fare gite fuoriporta per immergersi nella natura e assaporare la paella più tradizionale. È anche la zona natìa di Dacosta che sui social fa sapere: "Siamo collassati. Ma siamo vivi. I danni sono notevoli, inestimabili al momento. Siamo crollati. Ma stiamo bene, e questo è la cosa più importante". Dacosta continua a postare e a ringraziare la schiera dei volontari e dei soccorritori al lavoro sulla sua terra d'origine. In Italia lo chef Davide Oldani, due stelle Michelin e stella verde al D'O, che nelle ultime settimane aveva cucinato a Ein Prosit a Udine proprio con Dacosta, lancia la campagna di solidarietà per Valencia: "un dramma che non ci può lasciare indifferenti. Troppe vite perse e troppa vita persa. Aiutiamoli!"