L'allarme di Kiev, 'Mosca prevede di lanciare fino a 1.000 droni al giorno quest'anno'

ROMA, 18 GEN - "La Federazione Russa ha in programma di aumentare significativamente la produzione per lanciare fino a 1.000 droni al giorno sull'Ucraina nel 2026". Lo ha affermato il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, scrive Rbc -Ucraina. Secondo Syrsky non ci sono segnali che i russi si stiano preparando ai colloqui di pace. "Al contrario, assistiamo a un aumento delle ostilità, del numero di gruppi offensivi nemici, e ad un incremento della produzione di armi, missili e droni. Attualmente, il nemico produce 404 Shaheed di vario tipo ogni giorno. E i suoi piani includono un aumento" dei lanci di droni, ha precisato il Comandante.