L'Algeria concede la grazia allo scrittore Boualem Sansal

epa05002428 The laureate of the French Academy Literary Prize 2015, Algerian author Boualem Sansal for his novel '2084' poses at the French Academy in Paris, France, 29 October 2015. The French Academy Literary Prize celebrates its 100 years of existence. EPA/ETIENNE LAURENT
ALGERI, 12 NOV - L'Algeria ha accettato la richiesta della Germania di graziare e trasferire in Germania lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, incarcerato da un anno, lo ha annunciato la presidenza algerina in una nota. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha "risposto favorevolmente" a una richiesta del suo omologo Frank-Walter Steinmeier "riguardante la concessione della grazia a Boualem Sansal", secondo il comunicato ufficiale. "Il presidente ha risposto a questa richiesta, che ha attirato la sua attenzione per la sua natura e per le sue motivazioni umanitarie", si legge nel comunicato. Steinmeier aveva chiesto che Boualem Sansal, condannato in appello a luglio a cinque anni di carcere, fosse graziato e ricevesse cure mediche in Germania "data la sua età avanzata e la sua salute fragile".

