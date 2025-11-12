L'Algeria concede la grazia allo scrittore Boualem Sansal

ALGERI, 12 NOV - L'Algeria ha accettato la richiesta della Germania di graziare e trasferire in Germania lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, incarcerato da un anno, lo ha annunciato la presidenza algerina in una nota. Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha "risposto favorevolmente" a una richiesta del suo omologo Frank-Walter Steinmeier "riguardante la concessione della grazia a Boualem Sansal", secondo il comunicato ufficiale. "Il presidente ha risposto a questa richiesta, che ha attirato la sua attenzione per la sua natura e per le sue motivazioni umanitarie", si legge nel comunicato. Steinmeier aveva chiesto che Boualem Sansal, condannato in appello a luglio a cinque anni di carcere, fosse graziato e ricevesse cure mediche in Germania "data la sua età avanzata e la sua salute fragile".