Lai, 'vendita di armi e la cooperazione con gli Usa sono chiave per la pace'

TAIPEI, 17 MAG - Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha dichiarato domenica che la pace nello Stretto di Taiwan non sarà "barattata", pochi giorni dopo che Donald Trump aveva suggerito che la vendita di armi all'isola potesse essere utilizzata nei negoziati con la Cina. "Taiwan è il luogo in cui risiedono i principali interessi globali e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan non saranno mai sacrificate o barattate", ha affermato Lai aggiungendo che le vendite di armi e la cooperazione in materia di sicurezza tra Taiwan e Usa sono "elementi chiave per il mantenimento della pace e della stabilità regionale".