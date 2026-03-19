Lagarde ai leader Ue, 'con guerra in Medio Oriente rischi su inflazione e crescita'

BRUXELLES, 19 MAR - Nell'intervento al summit con i leader europei la presidente della Bce Christine Lagarde "ha affermato che la guerra in Medio Oriente ha aumentato significativamente l'incertezza, creando rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica, soprattutto nel breve termine". E' quanto si apprende da fonti a conoscenza della discussione. "L'aumento dei prezzi dell'energia spingerà l'inflazione oltre il 2% nel breve termine e peserà sulla crescita. Gli effetti a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata della guerra, nonché dagli effetti indiretti e di secondo ordine dello shock energetico".