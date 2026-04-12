L'affondo di Scarpinato (M5s) 'sciogliere la commissione Antimafia'

ROMA, 12 APR - La commissione parlamentare Antimafia non è credibile e va sciolta. Lo scrive il senatore Roberto Scarpinato (M5s), componente dell'organismo, in un articolo pubblicato oggi sul Fatto quotidiano. La presidente della Commissione, Chiara Colosimo, accusa il senatore, "ha fatto filtrare sulla stampa la notizia che prenderà in considerazione l'eventualità di aprire un nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nella politica, dichiarandosi disponibile a raccogliere proposte di tutte le componenti della Commissione. Una serie di circostanze inducono a ritenere che lo scopo sia di tentare di salvare la faccia alla sua dante causa, Giorgia Meloni, dopo che i buoi sono fuggiti dalla stalla, facendo ammuina con un'inconcludente operosità di pura facciata, e che in realtà il miglior contributo sarebbe un autoscioglimento della Commissione, prendendo atto dell'assoluta inidoneità della sua maggioranza a trattare tale nevralgico tema". "Signora presidente - è l'appello di Scarpinato - il miglior contributo che lei e la sua maggioranza potete dare è di stare fermi da qui sino alla fine della legislatura, evitando così di continuare ad aggravare i gravi danni già provocati alla credibilità della politica e dello Stato, gabellando per lotta alla mafia passerelle tutte 'chiacchiere e distintivo', l'esibizione della faccia feroce solo nei confronti dei mafiosi con la coppola storta, mentre si va a braccetto con quelli dei piani superiori".