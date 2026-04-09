Ladro ucciso a Milano, pm chiede due condanne a 14 anni per gestori bar

MILANO, 09 APR - Quattordici anni di reclusione per entrambi per omicidio volontario col riconoscimento dell'aggravante della crudeltà, anche se con la prevalenza dell'attenuante della provocazione. Sono le richieste di condanna formulate dalla pm di Milano Maura Ripamonti, davanti alla Corte d'Assise, a carico di Shu Zou, 33 anni, e dello zio Liu Chongbing, 52 anni, rispettivamente nipote e marito di una donna, anche lei cinese, titolare di un bar di viale Da Cermenate, a Milano, e che la mattina del 17 ottobre 2024 uccisero a forbiciate Eros Di Ronza, 37enne che aveva tentato di rubare, con un complice poi fuggito, dei gratta e vinci. Come evidenziato nella sua requisitoria, la pm ha spiegato che non si tratta affatto di un caso di "legittima difesa", perché l'intento dei due imputati "non era proteggere un danno economico", anche perché Di Ronza, quando stava tentando di scappare e venne messo a terra e colpito, aveva già perso quei gratta e vinci, che erano caduti. Lo colpirono, in particolare Shu mentre l'altro "condivideva l'intento" dell'azione, per "ucciderlo e con 44 forbiciate al collo, al torace, all'addome, ad organi vitali". "Inizialmente - ha chiarito la pm - volevano dare una lezione a quel ladro, punirlo e farlo soffrire, avevano l'intento di creare sofferenza per punirlo, più che di ucciderlo all'inizio, ma poi sono anche andati oltre". Di Ronza, i cui familiari parti civili sono assistiti dall'avvocato Mirko Perlino, "era sicuramente un ladro, ma qua non stiamo valutando la persona, valutiamo che è stato colpito per cinquanta secondi con quella forbice, per più di 40 volte e ha sofferto". Forse, ha aggiunto, "loro volevano dare una lezione per evitare pure che altri ladri venissero a rubare". La pm ha dato atto che i due imputati "erano chiaramente in stato d'ira, per la rabbia che montava dopo il furto, e c'è, dunque, l'attenuante della provocazione, ma non quelle generiche perché i due hanno negato anche l'evidenza dicendo di averlo colpito solo alle gambe".