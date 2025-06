Ladro in uffici del Comune, spray a sindaco e assessore

BRESCIA, 18 GIU - Si sono trovati davanti un ladro che nel tentativo di scappare ha spruzzato spray al peperoncino. È successo in mattinata negli uffici del Comune di Lograto, in provincia di Brescia, con protagonisti il sindaco Gian Andrea Teló e un assessore che hanno provato a fermare il ladro, che però ha reagito aggredendoli con lo spray urticante. L'uomo non è riuscito però a uscire dal palazzo comunale perché fermato dalle forze dell'ordine.