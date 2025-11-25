Giornale di Brescia
Ladri nella villa del calciatore Vardy, bottino 100mila euro

CREMONA, 25 NOV - L'attaccante della Cremonese Jamie Vardy nel mirino dei ladri. La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi. Almeno tre persone che, approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester arrivato in Italia la scorsa estate e della sua famiglia, domenica hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti. Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai centomila euro. Sul colpo indagano ora i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti del bomber 38enne, della moglie e dei figli e sapeva che avrebbe trovato la casa incustodita.

