Ladri in casa ex campione olimpico Di Donna, rubate le medaglie

VERONA, 06 MAR - L'ex campione di tiro a segno e attuale ct della Nazionale italiana di pistola Roberto di Donna ha subito un furto in casa nel corso del quale i malviventi hanno portato via, tra le altre, le medaglie olimpiche di Atlanta 1996, l'oro nella pistola ad aria compressa e il bronzo nella pistola libera. Sono spariti anche alcuni dei riconoscimenti più importanti di un'intera carriera, tra i quali il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima delle onorificenze del Coni. I ladri, un uomo e una donna, si sono introdotti nella casa di Verona dove vive la madre di Roberto Di Donna, e dopo averla messa a soqquadro hanno rubato anche una somma di denaro e altri oggetti. Spaventata per l'accaduto ma complessivamente in buone condizioni la mamma del campione Olimpico; di Donna presenterà domani la denuncia alle forze dell'ordine. Sull'episodio è intervenuta l'Unione Italiana di Tiro a Segno, lanciando un appello affinchè i responsabili del furto restituiscano almeno le medaglie olimpiche e il Collare del Coni, riconoscimenti dal valore inestimabile per un campione dello sport. L'estate scorsa, sempre nel veronese, a Rivoli, un'altra grande campionessa azzurra, Sara Simeoni, era stata vittima di un furto del tutto analogo.