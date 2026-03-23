Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

L'accordo Ue-Mercosur entrerà in vigore l'1 maggio in via provvisoria

AA

BRUXELLES, 23 MAR - L'accordo commerciale Ue-Mercosur entrerà in applicazione provvisoria dal primo maggio. Lo annuncia la Commissione europea, riferendo di aver notificato ai Paesi sudamericani lo strumento necessario per avviare l'intesa firmata a gennaio e negoziata per oltre 25 anni. Con una nota verbale inviata al Paraguay - custode legale dei trattati del Mercosur - Bruxelles ha completato l'ultimo passaggio procedurale previsto. L'accordo si applicherà quindi, in via provvisoria, tra l'Ue e tutti i Paesi del Mercosur che avranno completato la ratifica e notificato formalmente l'adesione entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay, che ha recentemente ratificato l'intesa, dovrebbe inviare a breve la sua notifica.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario