L'accordo Ue-Mercosur entrerà in vigore l'1 maggio in via provvisoria

BRUXELLES, 23 MAR - L'accordo commerciale Ue-Mercosur entrerà in applicazione provvisoria dal primo maggio. Lo annuncia la Commissione europea, riferendo di aver notificato ai Paesi sudamericani lo strumento necessario per avviare l'intesa firmata a gennaio e negoziata per oltre 25 anni. Con una nota verbale inviata al Paraguay - custode legale dei trattati del Mercosur - Bruxelles ha completato l'ultimo passaggio procedurale previsto. L'accordo si applicherà quindi, in via provvisoria, tra l'Ue e tutti i Paesi del Mercosur che avranno completato la ratifica e notificato formalmente l'adesione entro la fine di marzo. Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay, che ha recentemente ratificato l'intesa, dovrebbe inviare a breve la sua notifica.