;La7, Nicolò Scibilia nominato Head of Digital

ROMA, 04 FEB - La7 annuncia l'ingresso di Nicolò Scibilia nel ruolo di Head of Digital. La nomina - spiega una nota - si inserisce nel percorso di potenziamento digitale, web e social dei canali televisivi del Gruppo Cairo Communication, in una fase di profonda evoluzione dei linguaggi e dei consumi delle piattaforme dell'informazione e dell'intrattenimento, con particolare attenzione all'incremento della total audience e al miglioramento della user experience. Nel corso della sua carriera Scibilia ha maturato una visione integrata che unisce strategia editoriale, prodotto, tecnologia, utilizzo dei dati, coniugando creatività e business, in contesti complessi e ad alta innovazione. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di responsabilità in Mediaset, dove è stato tra i principali artefici della nascita e dello sviluppo di Mediaset Infinity.

ROMA

