La Via Francigena diventa sentiero di cura e prevenzione

TORINO, 13 MAR - Il 15 marzo è al via da Torino la manifestazione Insieme sulla Via Francigena, iniziativa che porterà pazienti nefropatici, persone in dialisi, trapiantati di rene, operatori sanitari e cittadini ad attraversare l'Italia lungo lo storico tracciato della Via Francigena, con arrivo previsto a Roma il 7 giugno 2026 al Campidoglio. L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa in Comune. Il percorso, è stato spiegato, è nato per accendere i riflettori sulla prevenzione delle malattie renali croniche. Oltre 1000 le persone attese, pronte a prendere parte al cammino che toccherà 12 città. Prima di avventurarsi lungo i sentieri medievali i partecipanti saranno protagonisti di una camminata inaugurale dall'Ospedale Molinette di Torino al Monte dei Cappuccini, dove una delegazione di medici, pazienti, infermieri, dializzati e nefropatici presenzierà a un incontro sulla prevenzione e i nuovi farmaci. Il percorso ufficiale prenderà invece il via con la prima tappa il 22 marzo: 21,8 chilometri, con partenza da Pont Saint Martin e arrivo a Ivrea. "Questa esperienza - afferma il presidente Aned (Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto) Giuseppe Vanacore - lascerà in ciascuno di noi, organizzatori e partecipanti, un arricchimento personale e un messaggio da custodire: tutti dobbiamo informarci sulla malattia e sulla fragilità che ne deriva. E riflettere sul significato del trapianto, esprimendo la nostra volontà in modo consapevole". "Sarà un evento - rimarca il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida - capace di unire sport, solidarietà e scienza, parlando a tutta la comunità con un linguaggio positivo e inclusivo all'insegna della promozione della salute". "Con questa iniziativa - commenta la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo - la via Francigena conferma la sua antica tradizione di cammino di speranza e di solidarietà".