La Vespucci arriva a Tokyo,per 115 allievi il battesimo del mare

TOKYO, 30 AGO - Dopo la prima tappa a Los Angeles del suo Tour mondiale - che in due anni lo porterà a visitare 31 Paesi toccando oltre 30 porti in cinque continenti, l'Amerigo Vespucci arriva per la prima volta a Tokyo. Assieme agli ufficiali, i sottufficiali e comuni, lo storico veliero nei mesi estivi tradizionalmente imbarca anche gli allievi del primo anno di corso dell'Accademia navale di Livorno, in questa occasione 115, di cui quattro di marine straniere. Oltre a svolgere l'attività classica di addestramento pratico della campagna, che durerà tre mesi, si tratta della prima esperienza per gli allievi in nave, e in questo modo il Vespucci suggella il battesimo del mare per tutti loro. "L'obiettivo è permettere loro di mettere in pratica quello che hanno studiato, in teoria in Accademia navale durante l'anno formativo a terra, e di iniziare ad affrontare anche i primi incarichi di comando per formare la leadership, e quindi ottenere ad ora le basi per diventare i futuri dirigenti della Marina Militare", spiega all'ANSA il Capitano di Corvetta, Comandante alla prima classe all'Accademia Navale di Livorno, Mirco Forasacco. Una volta lasciata Tokyo, venerdì 30, l'Amerigo Vespucci sarà a Darwin in Australia dal 4 al 7 di ottobre, a Singapore dal 24 al 28 ottobre, a Mumbai in India dal 28 novembre al 2 dicembre, a Doha in Qatar dal 18 al 21 dicembre, ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dal 23 al 26 dicembre e a Jeddah in Arabia Saudita dal 20 al 24 gennaio del prossimo anno.