'La verità nelle tracce', mostra della Scientifica a Milano

MILANO, 12 DIC - È stata presentata stamani, a Milano, la mostra "La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia scientifica", in programma al Museo nazionale della scienza e tecnologia di Milano dal 13 dicembre 2024 al 26 gennaio 2025. Promossa dalla Polizia di Stato, organizzata dal gabinetto regionale di Polizia scientifica Lombardia, e realizzata grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e Gruppo San Donato, la mostra è un viaggio multimediale per capire le attività svolte dalla Polizia scientifica. All'incontro era presente Luigi Rinella, direttore reggente della Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica. Il percorso espositivo è articolato in sette ambienti - si legge in una nota - e racconta la storia della Polizia scientifica dalle origini, che risalgono al 1903 con l'istituzione della prima scuola di Polizia Scientifica ad opera del medico legale Salvatore Ottolenghi. Il racconto si snoda fino ai giorni nostri, con lo sguardo rivolto alle future e più evolute tecniche dell'indagine forense. Da 'Le origini' a L'impronta digitale', con il tema dell'identificazione dattiloscopica; 'Le riprese video', il supporto della Polizia scientifica con la documentazione video dei propri operatori nei contesti di ordine pubblico e di polizia giudiziaria; 'La scena del crimine' che spiega come si svolge il sopralluogo di polizia scientifica; 'L'analisi delle tracce', con i metodi della genetica forense, l'evidenziazione delle impronte, l'analisi balistica; 'Le altre attività d'indagine', con l'innovazione tecnologica (con anche la ricostruzione tridimensionale applicata all'arte) e 'La ricostruzione', la ricostruzione virtuale della scena del crimine e la cosiddetta repertazione delle forme, possibile anche per tragici eventi accaduti nel passato.