Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

La vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato

epa12347624 Yulia Navalnaya speaks during a meeting with Australian Opposition Leader Sussan Ley at Parliament House in Canberra, Australia, 03 September 2025. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
epa12347624 Yulia Navalnaya speaks during a meeting with Australian Opposition Leader Sussan Ley at Parliament House in Canberra, Australia, 03 September 2025. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
AA

ROMA, 17 SET - La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito "è stato avvelenato". Yulia Navalnaya racconta che nel febbraio 2024 "siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali". Due laboratori "in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato", accusa la vedova.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario