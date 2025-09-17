La vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato
epa12347624 Yulia Navalnaya speaks during a meeting with Australian Opposition Leader Sussan Ley at Parliament House in Canberra, Australia, 03 September 2025. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
AA
ROMA, 17 SET - La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito "è stato avvelenato". Yulia Navalnaya racconta che nel febbraio 2024 "siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali". Due laboratori "in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato", accusa la vedova.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti