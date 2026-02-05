La vedova di Muammar Gheddafi partita dal Cairo per Tripoli

IL CAIRO, 05 FEB - La vedova di Muammar Gheddafi, Safia Farkash, ha lasciato ieri sera il Cairo con la sua famiglia per recarsi a Tripoli, in Libia, dopo la morte del figlio Saif al Islam Gheddafi, suo primogenito. "La vedova del defunto presidente libico - fa sapere una fonte dell'aeroporto - è partita con dodici membri della sua famiglia, visibilmente provati dal lutto. Le autorità aeroportuali del Cairo hanno fornito loro tutta l'assistenza necessaria per facilitare la loro partenza". Safia Farkash ha avuto sette figli biologici con il rais e ne aveva adottato un altro, nato da una precedente relazione di Muammar Gheddafi. Dopo la rivoluzione del 2011 si era rifugiata con i figli in Algeria, poi si era trasferita in Oman e dal 2023 risiede al Cairo.