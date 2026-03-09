Giornale di Brescia
La Turchia schiera sei caccia F-16 e difesa aerea a Cipro Nord

ROMA, 09 MAR - La Turchia ha annunciato lo schieramento di sei caccia F-16 a Cipro Nord per rafforzare le difese della comunità turca. "Nell'ambito dell'approccio graduale volto a rafforzare la sicurezza della Repubblica Turca di Cipro del Nord alla luce dei recenti sviluppi nella nostra regione, sei aerei da caccia F-16 e sistemi di difesa aerea sono stati schierati oggi nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. Ulteriori misure continueranno ad essere adottate in base a ulteriori sviluppi, se ritenute necessarie", si legge in una nota del ministero della Difesa.

