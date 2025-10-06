Giornale di Brescia
La truffano vestiti da soldati Usa, via 450mila euro, denunciati

Il presidente della regione Liguria Marco Bucci e il comandante della legione carabinieri "Liguria", gen. Claudio Lunardo, durante la Celebrazione del 211° annuale della fondazione dell'arma dei Carabinieri presso la Caserma Vittorio Veneto. 05 giugno 2025. ANSA/LUCA ZENNARO
S.MARGHERITA LIGURE, 06 OTT - I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Santa Margherita ligure, dopo una complessa indagine hanno denunciato 15 persone di origine nigeriana per truffa in concorso ai danni di persona anziana. E' stato infatti accertato che i 15 hanno raggirato l'anziana, appartenente a una nota associazione benefica, informandola dell'opportunità di partecipare a importanti opere in favore dei bambini siriani vittime della guerra civile. I presunti truffatori, in concorso tra loro, nel periodo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2023, si sono finti ufficiali dell'esercito americano di stanza in Siria riuscendo ad appropriarsi di circa 450 mila euro depositandoli su conti correnti di noti istituti bancari online. All'esito delle indagini, per tutti i soggetti è stata disposta la citazione diretta a giudizio da parte della Procura di Genova.

