La Tour Eiffel si illuminerà questa sera con i colori dell'Ucraina

PARIGI, 24 FEB - La Tour Eiffel verrà illuminata questa sera alle 21:05 con i colori della bandiera ucraina, a quattro anni dall'invasione russa del Paese martire dell'Europa. "Sin dall'inizio la Città di Parigi è al fianco dell'Ucraina. Il 24 febbraio, che segna il triste quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, la Tour Eiffel si illuminerà con i colori dell'Ucraina", si legge in una nota diffusa dal comune parigino. Durante la sua visita a Kiev, lo scorso fine settimana, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha incontrato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, e ha consegnato ufficialmente otto generatori offerti a Kiev dalla capitale francese per consentire ad edifici pubblici essenziali, come ospedali e scuole, di continuare a funzionare. A Parigi, a partire dalle 20.30, è inoltre previsto un sit-in in solidarietà all'Ucraina sul Parvis des Droits de l'homme, nei pressi della Place du Trocadéro, con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel. Atteso sul posto anche l'ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, che pronuncerà un discorso e il vicesindaco di Parigi, Patrick Bloche. La Dama di Ferro comincerà a brillare alle ore 21 e l'illuminazione con i colori giallo blu dell'Ucraina è stata fissata per le 21:05.