La Thailandia avverte, con Cambogia rischio guerra

BANGKOK, 25 LUG - Il primo ministro ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai, ha avvertito che gli scontri transfrontalieri con la Cambogia "potrebbero sfociare in una guerra", mentre proseguono gli attacchi incrociati tra i due Paesi per il secondo giorno consecutivo. "Se la situazione dovesse degenerare, potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata agli scontri", ha detto Wechayachai ai giornalisti a Bangkok.