La teste Ruby non si presenta al processo per tentata estorsione a Berlusconi

Slittano le testimonianze di Karima El Mahroug e Barbara Guerra, chiamate in Tribunale a Monza per testimoniare nel processo a Giovanna Rigato, l'ex concorrente del Grande Fratello accusata di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La donna ha sempre respinto le accuse affermando di aver chiesto all'ex leader di FI un risarcimento per danno di immagine dopo il clamore derivato dalle 'cene di Arcore'. Karima, alias Ruby, neo mamma per la seconda volta e residente a Genova, ha inviato un certificato medico per spiegare la sua assenza con l'allattamento, precisando anche che sarebbe stata comunque intenzionata ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Guerra, invece, è risultata irreperibile e residente all'estero.

