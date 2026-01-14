Giornale di Brescia
La Svezia invia personale militare in Groenlandia per esercitazioni

La Svezia invia personale militare in Groenlandia su richiesta della Danimarca per partecipare al rafforzamento della sicurezza del territorio autonomo: lo ha annunciato su X il primo ministro Ulf Kristersson. "Alcuni ufficiali delle Forze Armate svedesi stanno arrivando oggi in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi paesi alleati e prepareranno i prossimi passi nell'ambito dell'esercitazione danese 'Operation Arctic Endurance'. È su richiesta della Danimarca che la Svezia invia personale militare", ha specificato, aggiungendo che faranno parte di un gruppo di militari provenienti da "diversi Paesi alleati".

