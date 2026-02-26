Giornale di Brescia
La strage di Crans, Mattarella telefona al padre di Elsa

TORINO, 26 FEB - "Noi abbiamo vissuto per lei, abbiamo vissuto ogni giorno sperando che potesse arrivare questo giorno. In realtà non ci è mancato niente, abbiamo avuto l'appoggio di tutti, dal presidente Mattarella che anche oggi mi ha telefonato per portare i suoi auguri ad Elsa, era già venuto a Zurigo". Così Lorenzo, padre di Elsa, la quindicenne di Biella ferita nel rogo di Capodanno nel locale 'Le Constellation' di Crans-Montana e arrivata oggi al Cto di Torino, dopo quasi due mesi di ricovero all'ospedale di Zurigo.

TORINO

