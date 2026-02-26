La strage di Crans: Elsa ha sorriso dopo l'atterraggio al Cto Torino

TORINO, 26 FEB - "Elsa è arrivata pochi minuti fa in elicottero da Zurigo e la prima cosa positiva è che è scesa sorridendo, quindi siamo riusciti a farla sorridere, col suo palloncino, accompagnata dalla mamma". Così Massimo Navissano, direttore della struttura complessa del Centro grandi ustioni del Cto di Torino, dopo l'arrivo dalla Svizzera della quindicenne biellese coinvolta nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. "In questo momento - prosegue - sono state accolte nella terapia sub-intensiva del Centro grandi ustionati del Cto della Città della Salute, qui a Torino. Ha superato la fase iniziale acuta quindi è stata considerata trasportabile. Respira spontaneamente già da lunedì e quindi è arrivata per proseguire qui le cure presso il nostro centro. E' una paziente molto delicata, ha subito tanti interventi, quindi la strada è ancora molto lunga".