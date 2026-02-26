Giornale di Brescia
La strage di Crans, 'Elsa contenta, è arrivata con il suo palloncino'

TORINO, 26 FEB - Elsa "sta bene, adesso è sorridente, è arrivata qua felice col suo palloncino, è contenta". Così Isabella, la madre di Elsa, la quindicenne di Biella ferita nel rogo del locale 'Le Constellation' di Crans-Montana e arrivata oggi al Cto di Torino, dopo quasi due mesi di ricovero all'ospedale di Zurigo. "Per lei - prosegue la madre - tornare in Italia voleva dire avere gli amici, a portata di mano, che potessero venire a trovarla e reiniziare il percorso scolastico. Perché era un'altra sua angoscia non poter essere di nuovo nella sua classe di prima. Però è contenta, cioè lei non vedeva l'ora di tornare in Italia, poi adesso magari può iniziare a mangiare, quindi non è male, ecco. In Italia, sì, finalmente".

TORINO

