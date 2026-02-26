La strage di Crans: Elsa arrivata a Torino e ricoverata al Cto

TORINO, 26 FEB - E' atterrato a Torino l'elicottero decollato da Zurigo con a bordo Elsa, la quindicenne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, nella notte di Capodanno. La giovane - che è accompagnata dalla madre - viene ora ricoverata nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cto. La studentessa aveva riportato ustioni su circa il 60% del corpo. Uscita dal coma dopo 22 giorni dall'incendio, è stata sottoposta a più interventi chirurgici.