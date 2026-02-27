La statua di Churchill a Londra imbrattata con la scritta 'criminale sionista'

LONDRA, 27 FEB - La statua di Winston Churchill a Parliament Square, nel cuore di Londra, è stata imbrattata durante la notte con una scritta in vernice rossa che definisce lo statista britannico un "criminale di guerra sionista". Sulla scultura in bronzo sono apparsi altri graffiti che fanno riferimento a slogan pro-pal, come 'Free Palestine' e 'Stop al genocidio'. Il monumento, alto quasi quattro metri e inaugurato nel 1973, è stato transennato per permettere le operazioni di pulizia. Non è la prima volta che la celebre opera di Ivor Roberts-Jones finisce nel mirino dei manifestanti: nel giugno 2020, durante le proteste del movimento Black Lives Matter, era stata imbrattata con l'accusa di razzismo, mentre pochi mesi dopo un ecoattivista di Extinction Rebellion era stato condannato a risarcire i danni per atti simili durante una manifestazione. Il governo laburista del moderato Keir Starmer aveva introdotto l'anno scorso un provvedimento per rendere reato salire sulla statua di sir Winston, primo ministro della vittoria contro i nazisti nella Seconda guerra mondiale, in una stretta che riguardava anche altri importanti monumenti dedicati ai caduti in guerra e ai reduci, come il Cenotafio di Whitehall e il Royal Artillery Memorial di Hyde Park.