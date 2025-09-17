La Spezia, bocciate mozioni pro Palestina. 200 persone in piazza

LA SPEZIA, 17 SET - Circa duecento persone hanno organizzato martedì sera un presidio sotto Palazzo Civico della Spezia per protestare contro la bocciatura, da parte del consiglio comunale a maggioranza di centrodestra, di due mozioni presentate dalle forze di sinistra sulla questione della Striscia di Gaza durante la seduta del 15 settembre scorso. Una in sostegno del lavoro di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, e un'altra in riferimento al genocidio palestinese. "Purtroppo ci sono stati moltissimi interventi dell'opposizione ma nessuno della maggioranza su questi due argomenti - spiega Massimo Lombardi, consigliere di Spezia Bene Comune e primo firmatario di una delle mozioni -. Da parte loro è stato presentato un documento vecchio di due anni e quindi non aggiornato agli ultimi eventi. Alle osservazioni di merito sulla base del lavoro di Albanese è stato opposto un silenzio. Non un silenzio di riflessione, un silenzio spettrale". In piazza bandiere della Palestina e della pace. In molti hanno ricordato la medaglia d'oro al valore civile attribuita alla popolazione spezzina all'indomani della Seconda Guerra Mondiale per l'accoglienza data ai profughi ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. "Da parte della giunta Peracchini un vero e proprio schiaffo alla storia della città - dice Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione Comunista -. Oggi chi non si schiera contro il genocidio in Palestina, se ne rende complice".