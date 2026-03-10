La sorella di Kim Jong-un condanna le esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud

PECHINO, 10 MAR - La sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un ha condannato le esercitazioni militari congiunte in corso tra Corea del Sud e Stati Uniti, mettendo in guardia da "conseguenze terribili e inimmaginabili". Kim Yo-jong, direttrice di dipartimento del partito al potere, ha lanciato l'avvertimento in una dichiarazione alla stampa il giorno dopo che Seul e Washington hanno dato il via alle loro esercitazioni militari primaverili annuali, denominate Freedom Shield, della durata di 11 giorni. "La dimostrazione di forza delle forze ostili vicino alle aree di sovranità e sicurezza del nostro Stato potrebbe causare conseguenze terribili e inimmaginabili", ha affermato Kim nel comunicato diffuso dall'agenzia di stampa coreana Korean Central News Agency e ripreso da Yonhap. Kim ha affermato che l'esercitazione si è svolta "in un momento critico in cui la struttura della sicurezza globale sta crollando rapidamente e in diverse parti del mondo scoppiano guerre a causa degli atti sconsiderati di scandalosi criminali internazionali".